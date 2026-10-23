Risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto stamattina Luis Henrique, che raggiunge i vari John Stones, Curtis Jones, Benjamin Pavard e Lautaro Martinez nella lista delle 'vittime' dell'eccessivo minutaggio in questo periodo della stagione. L'unico infortunio serio comunque riguarda il capitano, perché gli altri sono sulla via del recupero. 

Per quanto concerne Luis Henrique, non un problema muscolare serio ma bisognerà aspettare l'ultima gara prima della sosta per rivederlo in campo. Probabile che sia nuovamente a disposizione per Inter-Como del prossimo 8 novembre al Meazza, mal che vada subito dopo la pausa per le Nazionali.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 23 ottobre 2026 alle 13:50
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.