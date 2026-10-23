A poche ore dalla sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina, Radio FirenzeViola ha raccolto il parere sulla squadra di Cristian Chivu dell'ex AD nerazzurro Ernesto Paolillo: "Devo dire che abbiamo avuto tanti cambiamenti nell’Inter di quest’anno e dobbiamo registrare alcuni comparti. La difesa ha preso qualche gol di troppo. L’importante è che si riescano sempre a ribaltare i risultati, come accaduto in Champions, pur giocando in dieci. Spero che in futuro si possa vincere con meno patemi d’animo”.

Come giudica Marotta nel ruolo di presidente?

“Marotta è in assoluto il numero uno come esperto di calcio, come uomo che opera nel mondo del calcio, sui mercati e anche nella guida della società. Sono felicissimo che sia all’Inter. Lo stimo talmente tanto che lo vorrei all’Inter sempre. Mi auguro che un domani possa avere un posto addirittura al vertice del calcio italiano. Marotta meriterebbe di essere a capo della Federazione: innoverebbe il calcio italiano".

E il percorso di Paratici?

“Ha una grande stima da parte mia. È anche lui un uomo del mondo del calcio, capace, bravo. Quest’anno paga lo scotto di star rifondando la Fiorentina, cosa che inizialmente non sta dando le soddisfazioni che meriterebbe”.