Ci sarà un fattore campo decisamente importante il prossimo 4 febbraio a Colonia, quando l'Inter di Benito Carbone affronterà la formazione tedesca per i sedicesiimi di finale di Youth League. Die Geißböcke hanno infatti comunicato che è prossimo a essere stabilito un nuovo record di presenze al RheinEnergieSTADION, visto che alla data di ieri il club aveva venduto 41.000 biglietti per la partita. Ciò significa che, a due settimane dalla partita, è già chiaro: l'FC Köln batterà il record europeo di presenze per la UEFA Youth League, stabilito dai 40.368 tifosi presenti in occasione della partita tra Trabzonspor e Inter nell'aprile 2025.

"Questa partecipazione record alla Youth League ci riempie di grande gioia e orgoglio", ha dichiarato il vicepresidente Ulf Sobek. "Dimostra in modo impressionante quanto siano appassionati i nostri tifosi e l'enorme supporto che hanno per il club. Questa atmosfera è la meritata ricompensa per l'impegno e la passione dei nostri giovani giocatori, nonché per l'eccellente lavoro degli allenatori, dello staff di supporto e di tutti i dipendenti. Insieme alla dirigenza, siamo particolarmente lieti che alcuni giocatori selezionati possano proseguire la loro carriera al Colonia. Siamo fiduciosi di poter vivere una serata unica al RheinEnergieSTADION insieme ai nostri tifosi".