Dopo un Mondiale Under 17 disputato da protagonista con la maglia dell'Austria, Ifeanyi Ndukwe si è conquistato la chiamata del Liverpool che ha trovato l'accordo con l'Austria Vienna. Anticipando anche la concorrenza dell'Inter, che si era fatta avanti per il difensore classe 2008, salvo poi non riuscire ad affondare il colpo. Come confermato da Hermann Stadler, ct della nazionale austriaca Under 17, a LAOLA1: "Ha ricevuto questa offerta dal Liverpool in parte per via dei Mondiali. Aveva anche ricevuto un'offerta dall'Inter in precedenza che, per qualche motivo, non è andata a buon fine - ha svelato -. Sono molto contento per lui, se lo merita. Ha fatto enormi progressi nell'ultimo anno e ha offerto una prestazione eccellente in ogni partita dei Mondiali".