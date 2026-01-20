L'Inter Primavera perde ancora, questa volta in casa per mano del Monza: finisce 2-3. I nerazzurri hanno completamente sbagliato l'approccio in entrambi i tempi. Pronti, via e subito i biancorossi la sbloccano con Colonnese, più in alto di tutti su piazzato: 0-1 al 2'. Il pari di Iddrissou, freddo dal dischetto, riporta momentaneamente il sereno al 36', ma l'avvio di ripresa, se possibile, è peggio di quello del primo tempo. Due gol di Reita su due leggerezze dela difesa nerazzurra al 47' e al 53' portano il Monza avanti 1-3. Poi Bovio accorcia le distanze in mischia a poco meno di mezz'ora dalla fine. Negli ultimi venti minuti l'Inter, in realtà senza nemmeno troppa convinzione, cerca il pari. Poche occasioni, tanti errori: finisce così, con il Monza che passa a Interello 2-3. Terza sconfitta in quattro gare di campionato nel 2026 per la squadra di Carbone, che scivola al quinto posto: se la Roma dovesse vincere la sua partita, giovedì contro il Torino, la vetta disterebbe ora sei punti.
INTER-MONZA 2-3
Marcatori: Colonnese (2'), Iddrissou (rig. 36'), Reita (47', 53'), Bovio (63')
INTER (4-3-3) Pentima; Marello, Bovio, Mackiewicz (dal 56' Peletti), Conti; Zanchetta (dal 56' Mancuso), La Torre, Venturini (dal 56' Zarate); Pinotti (dal 56' Mosconi), Iddrissou, Zouin (dall'80' Kukulis).
A disposizione: Farronato, Cerpelletti,, El Mahboubi, Pirola, Pavan, Slatina.
Allenatore: Benito Carbone.
Ammoniti: Iddrissou (50'), Zarate (72')
MONZA (3-5-2): Strajnar; Albé, Villa, Colonnese; Basgnaschi, Diene, Mout (dal 75' Ballabio), Bonaiuto (dall'85 Romanini), De Bonis (dal 75' Castelli); Reita (dall'85' Ganci), Fogliaro (dal 90' Fardin)
A disposizione: Montagna, Azarovs, Attinasi, Trefiletti, Iuliani, Zanni.
Allenatore: Oscar Brevi.
Ammoniti: Bagnaschi (62'), Diene (90'+5)
Arbitro: De Angeli
Assistenti: Arshad - Li Vigni.
RIVIVI IL LIVE
19.55 - Palla sul fondo dopo il tiro di La Torre e triplice fischio. Finisce così, Inter battuta dal Monza 2-3.
90'+5 - A quindici secondi dalla fine fallo di Diene su Mosconi al limite dell'area. Ammonito il centrocampista del Monza. Punizione pericolosa dai 18 metri, leggermente spostata sulla destra, per i nerazzurri.
90'+1 - Cinque di recupero.
90' - Ultimo cambio per i brianzoli, Fogliaro per Fardin.
85' - Altri due cambi per il Monza. Fuori Bonaiuto per Romanini e l'mvp della gara Reita per Ganci.
81' - Peletti perde palla e Fogliaro può puntare la porta. Tiro di destro non irresistibile, blocca Pentima.
80' - Ultimo cambio di Carbone: Kukulis per Zouin, Iddrissou va a fare l'esterno sinistro, Kukulis punta.
75' - Cambi per il Monza. Escono De Bonis per Castelli e Mout per Ballabio.
72' - Ammonito Zarate. Brutto fallo su Diene, anche se involontario. Dopo aver colpito il pallone, il piede resta lì e Zarate rifila un pestone al centrocampista del Monza. Ci sta il giallo.
66' - Mancuso, ci prova lui. Stop pazzesco su Villa, che diventa una sorta di veronica. Poi mancino in diagonale da ottima posizione, palla a lato di poco.
IL GOL - Cross a rientrare di Marello da corner, Bovio in tuffo arriva prima di tutti nel cuore dell'area di rigore e fa 2-3 di testa. Tutto riaperto!
63' - GOOOL DELL'INTER! BOVIO! 2-3!
62' - Ammonito Bagnaschi, ennesimo fallo sull'accelerazione di Zouin.
59' - Panico nella difesa dell'Inter. Marello cerca Pentima ma la palla è a metà strada e arriva Fogliaro, che va in scivolata e anticipa Pentima. La conclusione da terra colpisce l'estremo difensore nerazzurro, restando lì. Fogliaro poi prova un improbabile colpo sotto, Pentima ancora sulla sfera.
59' - Timida reazione con La Torre. Il centrocampista nerazzurro, che ha buone doti balistiche, ci prova da fuori. Blocca a terra Stranjar, il tiro era forte ma non angolatissimo.
55' - Quattro cambi per l'Inter. Fuori Pinotti, Mackiewicz, Zanchetta e Venturini per Mosconi, Peletti, Zarate e Mancuso. Messaggio forte e chiaro di Carbone.
IL GOL - Fogliaro beffa Mackiewicz e gli ruba palla dopo una chiusura imprecisa. Protezione palla ottima e suggerimento per Reita che arriva in corsa e salta Marello sulla destra. Una volta in area di rigore, quasi dalla linea di fondo, cerca la conclusione. La palla passa tra le gambe di Pentima, 1-3.
53' - Reita, ancora lui, 1-3 per il Monza. Pessimo avvio di ripresa per l'Inter.
51' - Ammonito Iddrissou, simulazione netta.
IL GOL - Cross dalla sinistra di De Bonis, Mackiewicz mette fuori di testa. Al limite dell'area arriva Diene, che si coordina e calcia fortissimo verso la porta di Pentima. La sua respinta è tutt'altro che perfetta, la palla resta lì e la difesa non ha la reattività per spazzare. Sul pallone arriva Reita che con Pentima a terra ha vita facile nel fare 1-2.
47' - Reita, 1-2. Come nel primo tempo, due minuti e gol del Monza.
46' - Subito Monza! Reita rientra da destra a sinistra e calcia con il mancino. Tiro potente ma non eccessivamente angolato, Pentima respinge in tuffo.
19.04 - Via alla ripresa!
19.02 - Squadre di nuovo in campo, tra poco si riparte.
Partita equilibrata tra Inter e Monza. I nerazzurri hanno iniziato malissimo, andando sotto dopo pochi secondi con il colpo di testa di Colonnese. Poi, con il passare dei minuti, le cose sono leggermente migliorate, con l'Inter che ha conquistato campo pur senza creare grandi occasioni. Alla fine l'opportunità di pareggiare è arrivata dal dischetto per un fallo di mano di Diene. Impeccabile dal dischetto Iddrissou, autore dell'1-1 al 36'. In generale la squadra di Carbone dovrà fare qualcosa in più per ribaltare definitivamente il risultato.
18.48 - Fischia due volte De Angeli: intervallo, punteggio di 1-1 a Interello.
45'+1 - Reita al volo, salva tutto Marello. Cross di De Bonis da sinistra, Reita va incontro al pallone sul secondo palo e colpisce con il mancino: Marello ci mette il piede e alza sopra la traversa.
41' - Ancora Colonnese di testa, fotocopia del gol su piazzato battuto da Mout dal centrosinistra. Palla che stavolta finisce alta.
39' - Grande chance Inter, ancora con Iddrissou. Cross dalla destra che Pinotti appoggia in area per l'attaccante nerazzurro: fondamentale l'intervento in anticipo di Colonnese, che salva tutto.
IL GOL - Rigore un po' masticato da parte di Iddrissou, che però spiazza il portiere e quindi segna il gol dell'1-1. Palla incrociata, va dall'altra parte Stranjar, tutto di nuovo in partià.
36' - GOOOOOLLL DELL'INTER! IDDRISSOU NON SBAGLIA, 1-1!
36' - Rigore per l'Inter! Marello batte un angolo sul primo palo, arriva Venturini, la palla arriva sul braccio di Diene. Penalty.
34' - Adesso l'Inter ha preso campo, manca però la giocata risolutiva nei metri finali.
26' - Primo squillo di Iddrissou. Zanchetta crossa dalla sinistra e l'attaccante nerazzurro, oggi capitano, prende il tempo a Colonnese. Palla che però scavalca la traversa, nessun problema per Strajnar.
22' - Altra accelerazione pazzesca di Zouin, che salta Bagnaschi e punta la porta. Una volta entrato in area dal lato corto sulla sinistra, cerca il tiro con il destro: salva tutto per il Monza Colonnese, decisivo in scivolata.
20' - La partita segue dei binari ben precisi. L'Inter, essendo sotto di un gol, muove la palla cercando varchi nella difesa brianzola, mentre il Monza, soprattutto a sinistra, cerca di ripartire quando può. I nerazzurri dovranno essere bravi a non concedere contropiedi pericolosi.
8' - Che sfortuna per l'Inter! Traversa di Zouin. Punizione dal lato corto dell'area di rigore, sulla sinistra, come sempre ben battuta da Marello. Svetta Zouin, che aveva precedentemente guadagnato il piazzato. Il suo colpo di testa colpisce la parte bassa della traversa, poi la difesa libera.
4' - Ancora Monza. Fogliaro prova la girata dal limite, palla debole: blocca Pentima.
IL GOL - Punizione dal centrosinistra ben battuta con il mancino da Mout. La palla rientra e trova l'incornata di Colonnese, che impatta bene e manda sul palo più lontano. Nulla da fare per Pentima, incolpevole.
2' - Avanti il Monza. Gol di Colonnese, 0-1.
18.01 - Inizia la gara, Inter in nerazzurro, Monza in bianco.
17.58 - Squadre in campo, pochi minuti al calcio d'inizio.
Sfida tra Inter e Monza a Interello nella 21esima giornata del Campionato Primavera. Nel weekend l'Inter ha perso a Torino contro la Juventus e vuole rilanciarsi, nonostante la classifica sia ancora positiva. In casa il rendimento dei nerazzurri è decisamente suoeriore a quello lontano dalle mura amiche e la squadra di Carbone vuole continuare così. Ecco le scelte dei due allenatori in vista della gara, calcio d'inizio alle 18.00.
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Giovanili
Altre notizie
- 10:48 CdS - Inter all'altezza della corazzata Arsenal. E con Esposito in campo...
- 10:34 Arsenal, Lewis-Skelly: "Punti importantissimi: volevamo mandare un segnale"
- 10:20 Pandev: "Sucic ed Esposito sono già fondamentali per l'Inter. Pio ha fatto una partita gagliarda"
- 10:06 TS - Inter, il piano per il "Dibu" Martinez. Poi altri tre colpi in estate e un grande nome
- 09:52 Pagelle TS - Barella e Thuram poco concreti. Sucic, un tempo da 7,5. Ma poi...
- 09:44 Sucic: "Loro hanno concretizzato, noi no. A Dortmund per vincere, sapendo che..."
- 09:38 Thuram: "Non ho visto questa differenza di punteggio. Dortmund come una finale"
- 09:30 Chivu: "Sprecate le chance per andare avanti nel punteggio. Playoff? Se dovremo giocarli..."
- 09:24 TS - Se si alza l'asticella, l'Inter non passa. E così anche Allegri vince
- 09:10 Pagelle CdS - Thuram non all'altezza, Sommer non reattivo, Esposito ci prova
- 08:56 Moviola GdS - Saliba-Lautaro da rigore? Il contatto c'è, ma è leggero
- 08:42 GdS - Sommer flop, Luis Henrique eternamente timido. Da Dibu Martinez a Perisic: l'Inter va sul mercato
- 08:28 Pagelle GdS - Sucic il migliore, Sommer il peggiore. Avarissimo 6 a Esposito
- 08:14 GdS - Amnesie difensive e sprechi: Inter ko. Chivu può anche fare spallucce, ma...
- 07:45 fcinInter-Arsenal, anche l'agente di Sucic (e Jakirovic) in tribuna al Meazza
- 07:30 Nike e Inter, grande evento sull'Alpe Devero con Materazzi e Figo per il lancio della quarta maglia
- 07:15 Gabriel Jesus Player of the Match di Inter-Arsenal: "Due gol, una grande chance e duro lavoro"
- 07:00 Mourinho: "Se allenerei la Juventus? Certo. Mi stupisce che gente senza storia alleni grandi club"
- 01:05 Di Marzio: "L'Inter vuole davvero Perisic. Se ci sarà apertura dal PSV, si proverà il colpo"
- 00:40 Arsenal, Gabriel Jesus: "Segnare a San Siro mi fa venire le lacrime agli occhi, è una notte da sogno"
- 00:30 fcinRamadani atteso a Milano, le tempistiche. In agenda un incontro con l'Inter per Mlacic: il punto
- 00:17 Thuram a Sky Sport: "Giocare bene e non fare risultato dà sempre fastidio. Dortmund? Prima il Pisa"
- 00:00 Andrà come deve andare, ma che peccato. Adesso c'è un'unica priorità
- 23:55 Dimarco a Sky: "Ci è mancato fare gol. Arsenal forte nei corner, ma sul 2-1 siamo stati anche sfortunati"
- 23:55 Inter-Arsenal, la moviola - Poche difficoltà e qualche svista per Pinheiro. Regolari i gol dei Gunners
- 23:48 videoInter-Arsenal 1-3, Tramontana: "Sconfitta meritata, bisogna accettare il gap. Testa al Pisa"
- 23:46 Chivu in conferenza: "Playoff? Io non sono mai preoccupato, non lamentiamoci per due partite in più"
- 23:43 Thuram a ITV: "Partita seria, ma i dettagli hanno fatto la differenza. Col Pisa daremo il massimo"
- 23:37 Arsenal, Arteta in conferenza: "Inter molto forte, con due passaggi creano occasioni. Ieri non ho dormito bene perché..."
- 23:37 Chivu a Sky Sport: "Premier campionato top per intensità, noi non siamo ancora abituati a certi tipi di partite"
- 23:31 Luis Henrique a ITV: "Loro più cattivi di noi in zona gol. Playoff? L'importante è giocare"
- 23:25 Arsenal, Arteta a Sky: "L'Inter ci ha messo in difficoltà, è una grandissima squadra. A tratti ha dominato"
- 23:25 Zielinski a ITV: "Buona partita, ma tre gol presi troppo facilmente. Ora non sottovalutiamo il Pisa"
- 23:19 Sucic a ITV: "Abbiamo giocato bene contro una squadra forte, ma nel calcio bisogna segnare"
- 23:14 Inter-Arsenal, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:12 Champions League, i risultati del martedì: crolla il City, PSG battuto a Lisbona. Il Real Madrid ne fa sei
- 23:01 Inter-Arsenal, Fischio Finale - Cannonate su San Siro: Arteta ha la meglio su Chivu che ora in Champions scricchiola
- 22:57 La legge del più forte: l'Arsenal non lascia nulla per strada, Inter ko 3-1. Per Chivu cammino UCL in salita
- 22:55 Inter-Arsenal, le pagelle - Sucic miglior nerazzurro a sorpresa, Akanji tiene botta. Sommer fa riflettere, impatto Pio
- 22:55 liveIl POST PARTITA di INTER-ARSENAL: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:07 Inter-Arsenal, prevedibile sold out: oltre 72.600 spettatori, ampia presenza ospite
- 20:40 Primavera - Inter-Monza, gli Up&Down: Zouin ci prova, Pinotti non convince
- 20:23 Marotta: "Format UCL strano, difficile fare previsioni". Poi Boban 'chiude' Jakirovic: "Ci vediamo domani, Beppe"
- 20:17 Chivu a Sky: "Inter e Arsenal due squadre forti. Conterà la voglia di essere dominanti"
- 20:01 Dopo l'assalto estivo sfumato, il Bologna torna alla carica per Kristjan Asllani
- 19:52 Sucic a ITV: "È una serata che sogni fin da bambino, dovremo stare attenti ai dettagli"
- 19:47 ADNKronos - Il Viminale ha deciso: stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina
- 19:34 Giulini chiama il Governo Meloni: "Dia un'occhiata allo stato miserabile degli stadi in Italia"
- 19:19 Sky - Riavvicinamento tra l'Inter e Mlacic: fissato l'incontro con Ramadani. Contatti con il Dibu Martinez
- 19:05 Nicolato esalta Fabbian: "Giocatore da sempre interessante. Lo paragonerei a Davide Frattesi"
- 18:51 Giudice Sportivo Lega Pro - Un turno di stop per Alexiou. Multata di 600 euro la Virtus Verona
- 18:37 Condò evidenzia: "L'Inter non cambia? Guardo la probabile e rispetto all'ultimo 11 anti-Arsenal..."
- 18:23 Juventus, Thuram parla del Benfica ma vale anche per la Serie A: "Nessun calcolo, dobbiamo vincere"
- 18:08 UFFICIALE - Colpo in prospettiva per l'Inter: arriva il talento francese Maghlout. L'ex club: "È un grande orgoglio"
- 17:54 Inchiesta Curve, Juventus e Milan in Commissione Antimafia. Il 30 gennaio tocca a Marotta
- 17:40 Primavera - L'Inter approccia male entrambi i tempi e perde in casa: a Interello passa il Monza 2-3
- 17:25 videoStankovic manda un altro segnale all'Inter: botta al volo e gol in Champions League
- 17:11 Juve, Spalletti: "Con Mourinho si alza sempre il livello del calcio. Nel primo periodo ci siamo beccati, poi..."
- 16:56 Akanji sarà dell'Inter, Romano sicuro: "Il club non ha dubbi, ecco quando ha intenzione di esercitare il riscatto"
- 16:42 fcinNon solo Jakirovic. L'Inter sta per chiudere anche per un giovane talento francese
- 16:28 Qui Pisa - Iniziata ieri la preparazione al match contro l'Inter: il programma della settimana. Giovedì l'arrivo a Milano
- 16:13 fcinCaccia all'esterno. Tra l'idea Perisic e il preferito Ndoye spunta una vecchia conoscenza della Serie A
- 15:57 Sky - Dzeko verso l'addio alla Fiorentina: contatti con Schalke 04 e un club francese. Il punto
- 15:43 Juventus, Bremer: "Se giochi bene vinci, negli ultimi anni hanno vinto squadre dominanti. Sogno di scrivere la storia qui"
- 15:29 Arrivata a Mantova la fiaccola olimpica, a Roberto Boninsegna l'onore di accendere il braciere
- 15:15 Gosens racconta: "Pioli mi impedì di andare al funerale di mia nonna. Quella sera andai ko con l'Inter"
- 15:03 Udinese, Kabasele: "Inter molto forte, ha giocato bene anche grazie al nostro 'aiuto'. Zielinski? Ha fatto girare la squadra"
- 14:48 Inter-Arsenal, a San Siro attesi oltre 70mila spettatori. Le informazioni utili per i tifosi
- 14:35 Milinkovic: "Ecco come mi preparo ad ogni partita. Gruppo Inter come una famiglia"
- 14:21 Giudice sportivo - Coro insultante a un giocatore dell'Inter: multata l'Udinese. Tre squalificati, 3a sanzione per Carlos Augusto