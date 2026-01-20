L'Inter Primavera perde ancora, questa volta in casa per mano del Monza: finisce 2-3. I nerazzurri hanno completamente sbagliato l'approccio in entrambi i tempi. Pronti, via e subito i biancorossi la sbloccano con Colonnese, più in alto di tutti su piazzato: 0-1 al 2'. Il pari di Iddrissou, freddo dal dischetto, riporta momentaneamente il sereno al 36', ma l'avvio di ripresa, se possibile, è peggio di quello del primo tempo. Due gol di Reita su due leggerezze dela difesa nerazzurra al 47' e al 53' portano il Monza avanti 1-3. Poi Bovio accorcia le distanze in mischia a poco meno di mezz'ora dalla fine. Negli ultimi venti minuti l'Inter, in realtà senza nemmeno troppa convinzione, cerca il pari. Poche occasioni, tanti errori: finisce così, con il Monza che passa a Interello 2-3. Terza sconfitta in quattro gare di campionato nel 2026 per la squadra di Carbone, che scivola al quinto posto: se la Roma dovesse vincere la sua partita, giovedì contro il Torino, la vetta disterebbe ora sei punti.

INTER-MONZA 2-3

Marcatori: Colonnese (2'), Iddrissou (rig. 36'), Reita (47', 53'), Bovio (63')

INTER (4-3-3) Pentima; Marello, Bovio, Mackiewicz (dal 56' Peletti), Conti; Zanchetta (dal 56' Mancuso), La Torre, Venturini (dal 56' Zarate); Pinotti (dal 56' Mosconi), Iddrissou, Zouin (dall'80' Kukulis).

A disposizione: Farronato, Cerpelletti,, El Mahboubi, Pirola, Pavan, Slatina.

Allenatore: Benito Carbone.

Ammoniti: Iddrissou (50'), Zarate (72')

MONZA (3-5-2): Strajnar; Albé, Villa, Colonnese; Basgnaschi, Diene, Mout (dal 75' Ballabio), Bonaiuto (dall'85 Romanini), De Bonis (dal 75' Castelli); Reita (dall'85' Ganci), Fogliaro (dal 90' Fardin)

A disposizione: Montagna, Azarovs, Attinasi, Trefiletti, Iuliani, Zanni.

Allenatore: Oscar Brevi.

Ammoniti: Bagnaschi (62'), Diene (90'+5)

Arbitro: De Angeli

Assistenti: Arshad - Li Vigni.

RIVIVI IL LIVE

19.55 - Palla sul fondo dopo il tiro di La Torre e triplice fischio. Finisce così, Inter battuta dal Monza 2-3.

90'+5 - A quindici secondi dalla fine fallo di Diene su Mosconi al limite dell'area. Ammonito il centrocampista del Monza. Punizione pericolosa dai 18 metri, leggermente spostata sulla destra, per i nerazzurri.

90'+1 - Cinque di recupero.

90' - Ultimo cambio per i brianzoli, Fogliaro per Fardin.

85' - Altri due cambi per il Monza. Fuori Bonaiuto per Romanini e l'mvp della gara Reita per Ganci.

81' - Peletti perde palla e Fogliaro può puntare la porta. Tiro di destro non irresistibile, blocca Pentima.

80' - Ultimo cambio di Carbone: Kukulis per Zouin, Iddrissou va a fare l'esterno sinistro, Kukulis punta.

75' - Cambi per il Monza. Escono De Bonis per Castelli e Mout per Ballabio.

72' - Ammonito Zarate. Brutto fallo su Diene, anche se involontario. Dopo aver colpito il pallone, il piede resta lì e Zarate rifila un pestone al centrocampista del Monza. Ci sta il giallo.

66' - Mancuso, ci prova lui. Stop pazzesco su Villa, che diventa una sorta di veronica. Poi mancino in diagonale da ottima posizione, palla a lato di poco.

IL GOL - Cross a rientrare di Marello da corner, Bovio in tuffo arriva prima di tutti nel cuore dell'area di rigore e fa 2-3 di testa. Tutto riaperto!

63' - GOOOL DELL'INTER! BOVIO! 2-3!

62' - Ammonito Bagnaschi, ennesimo fallo sull'accelerazione di Zouin.

59' - Panico nella difesa dell'Inter. Marello cerca Pentima ma la palla è a metà strada e arriva Fogliaro, che va in scivolata e anticipa Pentima. La conclusione da terra colpisce l'estremo difensore nerazzurro, restando lì. Fogliaro poi prova un improbabile colpo sotto, Pentima ancora sulla sfera.

59' - Timida reazione con La Torre. Il centrocampista nerazzurro, che ha buone doti balistiche, ci prova da fuori. Blocca a terra Stranjar, il tiro era forte ma non angolatissimo.

55' - Quattro cambi per l'Inter. Fuori Pinotti, Mackiewicz, Zanchetta e Venturini per Mosconi, Peletti, Zarate e Mancuso. Messaggio forte e chiaro di Carbone.

IL GOL - Fogliaro beffa Mackiewicz e gli ruba palla dopo una chiusura imprecisa. Protezione palla ottima e suggerimento per Reita che arriva in corsa e salta Marello sulla destra. Una volta in area di rigore, quasi dalla linea di fondo, cerca la conclusione. La palla passa tra le gambe di Pentima, 1-3.

53' - Reita, ancora lui, 1-3 per il Monza. Pessimo avvio di ripresa per l'Inter.

51' - Ammonito Iddrissou, simulazione netta.

IL GOL - Cross dalla sinistra di De Bonis, Mackiewicz mette fuori di testa. Al limite dell'area arriva Diene, che si coordina e calcia fortissimo verso la porta di Pentima. La sua respinta è tutt'altro che perfetta, la palla resta lì e la difesa non ha la reattività per spazzare. Sul pallone arriva Reita che con Pentima a terra ha vita facile nel fare 1-2.

47' - Reita, 1-2. Come nel primo tempo, due minuti e gol del Monza.

46' - Subito Monza! Reita rientra da destra a sinistra e calcia con il mancino. Tiro potente ma non eccessivamente angolato, Pentima respinge in tuffo.

19.04 - Via alla ripresa!

19.02 - Squadre di nuovo in campo, tra poco si riparte.

Partita equilibrata tra Inter e Monza. I nerazzurri hanno iniziato malissimo, andando sotto dopo pochi secondi con il colpo di testa di Colonnese. Poi, con il passare dei minuti, le cose sono leggermente migliorate, con l'Inter che ha conquistato campo pur senza creare grandi occasioni. Alla fine l'opportunità di pareggiare è arrivata dal dischetto per un fallo di mano di Diene. Impeccabile dal dischetto Iddrissou, autore dell'1-1 al 36'. In generale la squadra di Carbone dovrà fare qualcosa in più per ribaltare definitivamente il risultato.

18.48 - Fischia due volte De Angeli: intervallo, punteggio di 1-1 a Interello.

45'+1 - Reita al volo, salva tutto Marello. Cross di De Bonis da sinistra, Reita va incontro al pallone sul secondo palo e colpisce con il mancino: Marello ci mette il piede e alza sopra la traversa.

41' - Ancora Colonnese di testa, fotocopia del gol su piazzato battuto da Mout dal centrosinistra. Palla che stavolta finisce alta.

39' - Grande chance Inter, ancora con Iddrissou. Cross dalla destra che Pinotti appoggia in area per l'attaccante nerazzurro: fondamentale l'intervento in anticipo di Colonnese, che salva tutto.

IL GOL - Rigore un po' masticato da parte di Iddrissou, che però spiazza il portiere e quindi segna il gol dell'1-1. Palla incrociata, va dall'altra parte Stranjar, tutto di nuovo in partià.

36' - GOOOOOLLL DELL'INTER! IDDRISSOU NON SBAGLIA, 1-1!

36' - Rigore per l'Inter! Marello batte un angolo sul primo palo, arriva Venturini, la palla arriva sul braccio di Diene. Penalty.

34' - Adesso l'Inter ha preso campo, manca però la giocata risolutiva nei metri finali.

26' - Primo squillo di Iddrissou. Zanchetta crossa dalla sinistra e l'attaccante nerazzurro, oggi capitano, prende il tempo a Colonnese. Palla che però scavalca la traversa, nessun problema per Strajnar.

22' - Altra accelerazione pazzesca di Zouin, che salta Bagnaschi e punta la porta. Una volta entrato in area dal lato corto sulla sinistra, cerca il tiro con il destro: salva tutto per il Monza Colonnese, decisivo in scivolata.

20' - La partita segue dei binari ben precisi. L'Inter, essendo sotto di un gol, muove la palla cercando varchi nella difesa brianzola, mentre il Monza, soprattutto a sinistra, cerca di ripartire quando può. I nerazzurri dovranno essere bravi a non concedere contropiedi pericolosi.

8' - Che sfortuna per l'Inter! Traversa di Zouin. Punizione dal lato corto dell'area di rigore, sulla sinistra, come sempre ben battuta da Marello. Svetta Zouin, che aveva precedentemente guadagnato il piazzato. Il suo colpo di testa colpisce la parte bassa della traversa, poi la difesa libera.

4' - Ancora Monza. Fogliaro prova la girata dal limite, palla debole: blocca Pentima.

IL GOL - Punizione dal centrosinistra ben battuta con il mancino da Mout. La palla rientra e trova l'incornata di Colonnese, che impatta bene e manda sul palo più lontano. Nulla da fare per Pentima, incolpevole.

2' - Avanti il Monza. Gol di Colonnese, 0-1.

18.01 - Inizia la gara, Inter in nerazzurro, Monza in bianco.

17.58 - Squadre in campo, pochi minuti al calcio d'inizio.

Sfida tra Inter e Monza a Interello nella 21esima giornata del Campionato Primavera. Nel weekend l'Inter ha perso a Torino contro la Juventus e vuole rilanciarsi, nonostante la classifica sia ancora positiva. In casa il rendimento dei nerazzurri è decisamente suoeriore a quello lontano dalle mura amiche e la squadra di Carbone vuole continuare così. Ecco le scelte dei due allenatori in vista della gara, calcio d'inizio alle 18.00.