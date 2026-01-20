L'Inter Primavera perde in casa con il Monza 2-3. Partita tutta a inseguire per i nerazzurri, sotto dopo 2' e in parità dal 36' al 47'. In entrambi i tempi la squadra di Carbone ha subito gol a freddo, pagando un approccio forse troppo leggero. Ecco chi ha convinto e chi no.

UP

ZOUIN - In un primo tempo in cui l'Inter fatica è l'unico a provare a dare una scintilla. Più di una volta Bagnaschi è costretto a ricorrere alle cattive per fermarlo dopo che ha preso velocità, dimostrando come al solito che, per quanto riguarda tocco di palla e dribbling, ha pochi eguali nella categoria. Nel secondo tempo è leggermente meno coinvolto, soprattutto dopo l'ingresso di Mosconi che dà più possibilità all'Inter a destra, ma il cambio di Carbone, che lo leva a poco meno di quindici minuti dalla fine, forse è prematuro.

MANCUSO - Entra a gara in corso: ha un buon piglio e un buon impatto sulla partita. Ci prova sia con la soluzione individuale dopo il dribbling che servendo i compagni, ma non riesce a portare la squadra al pareggio. Comunque il suo atteggiamento è più che positivo.

DOWN

PINOTTI - Impalpabile. Coinvolto pochissimo, non riesce a essere incisivo in quelle rare occasioni in cui ha possibilità di provarci. Da lui l'Inter ottiene, questa sera, davvero poco. Più che legittimo aspettarsi qualcosa in più, soprattutto considerando che è un classe 2006, tra i più esperti della rosa.

ZANCHETTA - Avrebbe bisogno di giocare di più, questo è evidente. Dopo poco più di un minuto perde un pallone sanguinoso in modo goffo e superficiale, commette fallo e regala la punizione che porta al gol di Colonnese. Poi non riesce mai a entrare davvero in partita, complice la mancanza di ritmo e le poche presenze in stagione tra U23 e U20.

PENTIMA - La sbavatura sul secondo gol può starci, il tiro di Diene è forte e gestirlo non è facile. Decisamente più grave l'errore sul gol di Reita, con la palla che gli passa sotto le gambe visto il posizionamento non perfetto. Poi ha poche possibilità per farsi perdonare, visto che il Monza raramente si ripresenta dalle sue parti.