Conclusa 1-1 la partita contro la Roma, ultima della fase campionato di Europa League, l'allenatore del Panathinaikos, Rafa Benitez ha parlato a Sky Sport dove si è espresso anche sulla lotta scudetto che vede protagoniste le sue due ex squadre Inter e Napoli.

Lei segue sempre il calcio italiano. Chi vincerà il campionato?

"Mi piace il Napoli, però non so se sarà così facile. Credo sempre, l’ho già detto, che l’Inter sia la squadra che ha la rosa più forte, mi sembra".