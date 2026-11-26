Saranno Albania, Spagna e Finlandia le avversarie della Nazionale Under 21 nel Gruppo B della fase finale dell’Europeo in programma in Albania e Serbia dal 16 giugno al 3 luglio. Questo l'esito del sorteggio che si è svolto oggi al Sava Congress Center di Belgrado, con l’Italia che partiva dalla seconda fascia dopo aver conquistato la qualificazione da prima del Gruppo E ai danni della Polonia, comunque qualificata come migliore seconda senza passare dagli spareggi.

“Onestamente qualsiasi gruppo era indifferente – le parole alla UEFA di Silvio Baldini –. Siamo pronti e competitivi per arrivare in fondo. La Finlandia all’esordio? Sarà banale, ma tutte le partite sono uguali, ormai siamo qui ed è una fase finale, non possiamo fare discorsi diversi”. L’Italia, di fatto, una finale l’ha già giocata, quella di Pescara contro la Polonia che metteva in palio il primo posto nel girone: “Siamo arrivati a quella partita convinti che anche all’andata, seppur perdendo, avevamo giocato una partita di alto livello. Ma il calcio è così. Sapevamo che era difficile ma che avevamo la qualità per poter vincere”.

Il calendario

La squadra di Silvio Baldini esordirà mercoledì 16 giugno a Elbasan contro la Finlandia, per poi sfidare sabato 19 e martedì 22 giugno rispettivamente i padroni di casa dell’Albania e la Spagna, con entrambe le partite in programma all’Arena Kombetare di Tirana, stadio che ospiterà anche la finale. Confermata la formula della fase finale con 16 squadre divise in quattro raggruppamenti da quattro squadre ciascuno: le prime due di ciascun girone accederanno ai quarti di finale. Ma in palio ci sarà anche la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles: sono tre i posti a disposizione delle squadre europee. Se l’Inghilterra dovesse accedere alle semifinali, andrebbero direttamente all’Olimpiade le altre tre semifinaliste; se la nazionale inglese, invece, non dovesse arrivare tra le prime quattro della competizione, per assegnare il terzo pass olimpico si disputerebbe un playoff (il 3 luglio a Backa Topola) tra le due semifinaliste perdenti.

Le avversarie

Se l’Albania si è qualificata di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante, la Finlandia ha staccato il pass superando l’Irlanda grazie al 2-2 nei tempi supplementari nella gara di ritorno del playoff dopo aver vinto 1-0 la gara di andata e aver chiuso al secondo posto il Gruppo A di qualificazione proprio alle spalle della Spagna, prima con 27 punti e miglior attacco di tutte le qualificazioni con 47 gol segnati. Spagna e Albania, tra l’altro, si sono affrontate proprio nella finestra di novembre in un’amichevole finita 0-0; nella lista dei convocati di David Gordo, anche il difensore Alex Valle (Como), mentre in quella di Alban Bushi erano presenti numerosi giocatori che militano in Italia: il portiere Alain Taho (Inter U23), i difensori Ervin Bashi (Crotone), Gabriel Ramaj (Atalanta U23) e Zylyf Muça (Trento) e il centrocampista Mattia Huqi (Empoli), a cui si sarebbe aggiunto il difensore classe 2007 Samuele Sina (Union Brescia), convocato però nell’ultima finestra dal Ct italiano Rolando Maran per gli impegni di Nations League. Tra i convocati della Finlandia guidata dall’ex Perugia Mika Lehkosuo (nominato però commissario tecnico della nazionale maggiore dal 1° gennaio 2027) che ha guadagnato la qualificazione attraverso lo spareggio c’era anche il portiere del Bologna Ukko Happonen.