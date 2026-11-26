Il Genoa rischia di dover rinunciare a Leo Ostigard in vista della trasferta contro l'Inter, in programma sabato sera a San Siro. Il difensore norvegese è reduce da un problema di salute che lo ha costretto a trascorrere due notti all'ospedale San Martino di Genova, rendendo incerta la sua disponibilità per la sfida contro la squadra di Cristian Chivu.

Come riferisce l'ANSA, il centrale rossoblù è stato ricoverato a causa di un forte attacco febbrile accompagnato da mal di testa. Dopo le dimissioni, avvenute mercoledì, il giocatore è tornato al centro sportivo Signorini, senza però riprendere gli allenamenti con il resto del gruppo. Il nazionale norvegese ha svolto esclusivamente lavoro in palestra e le sue condizioni continueranno a essere monitorate in vista della trasferta milanese. Il recupero per sabato resta dunque incerto, anche considerando i pochi giorni a disposizione per tornare alla piena attività dopo il ricovero. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un problema per il Genoa, chiamato ad affrontare un'Inter particolarmente prolifica in fase offensiva.

Genoa, Otoa pronto a sostituire Ostigard: la possibile difesa contro l'Inter

Qualora Ostigard non dovesse recuperare, il principale candidato a sostituirlo sarebbe Otoa, già utilizzato in passato nella posizione di centrale della difesa a tre. Ai suoi lati dovrebbero essere confermati Marcandalli, sul centrodestra, e Vasquez, sul centrosinistra. Una soluzione che permetterebbe al Genoa di mantenere invariato l'assetto difensivo nonostante la possibile assenza del norvegese.

Genoa, indisponibili anche Nuredini e Colombo: per l'attaccante previsto un consulto a Lione

Oltre a Ostigard, la formazione rossoblù deve fare i conti con altre due assenze: Nuredini e Colombo. Particolarmente delicata la situazione dell'attaccante, che ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita contro il Sassuolo, disputata domenica scorsa a Reggio Emilia. Colombo si recherà la prossima settimana a Lione per un consulto medico in vista dell'intervento di ricostruzione del legamento.