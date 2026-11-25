Con la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale Under 17 già in tasca, in virtù delle due vittorie ottenute a spese di Giamaica e Costa d’Avorio due giorni fa, la Nazionale italiana di Daniele Franceschini vuole chiudere al meglio il suo girone battendo i pari età dell’Uzbekistan, nella sfida in programma domani sul Campo 5 dell’Aspire Zone di Doha, intitolato a Khaled Ballan.

“Sarà una partita difficile, contro un avversario che dispone di buone qualità e che sa organizzarsi molto bene tatticamente - le parole di Franceschini riportate da Figc.it -. Dovremo affrontare la gara con la massima attenzione, mettendo in campo intensità e personalità. Non guarderemo la classifica e non faremo calcoli: il nostro pensiero sarà rivolto esclusivamente alla prestazione. Vogliamo giocare la nostra partita e ottenere il miglior risultato possibile, per chiudere il girone in vetta”.