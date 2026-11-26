La lotta per le prime posizioni della Serie A si preannuncia sempre più combattuta. L'Inter di Cristian Chivu deve fare i conti con la crescita della Roma di Gian Piero Gasperini, protagonista di una prestazione convincente in Champions League sul campo del PSG. Ma nella corsa ai vertici del campionato potrebbe esserci spazio anche per la Lazio. Ne è convinto Michelangelo Rampulla, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com per analizzare il momento delle principali protagoniste del campionato italiano.

L'ex portiere ha sottolineato soprattutto i progressi della formazione giallorossa, capace di mostrare le proprie qualità anche contro avversari di livello internazionale. "Non dimentichiamo questa Lazio. La Roma col PSG ha dimostrato di avere una forza incredibile, se la lotterà con l'Inter ma anche con i biancocelesti". Rampulla ha poi analizzato le difficoltà della formazione di Chivu, soffermandosi sulle fragilità difensive emerse nelle ultime partite. "L'Inter ora ha qualche problema difensivo da risolvere, ma recuperando già Lautaro si è visto che cosa è".