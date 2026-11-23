Contestualmente alla designazione arbitrale di Inter-Stoccarda di Champions League è arrivata anche la scelta del direttore di gara dell'incontro pomeridiano (ore 15) tra le due squadre Under per la quinta giornata di Youth League. La terna arbitrale arriverà dalla Scozia: dirigerà infatti Matthew MacDermid, che avrà come assistenti i connazionali Christopher Rae e Ross Anderson. Quarto uomo invece sarà Kevin Bonacina.