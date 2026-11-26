Il Milan risorge in Europa League con una rimonta incredibile. Sotto di due reti sul campo dell'Olympiacos, la squadra di Ruben Amorim ribalta completamente la partita, imponendosi 4-2 al Pireo. Protagonista assoluto Omari Hutchinson, capace di cambiare il destino della serata con un gol e due assist. I greci passano al 31', quando Lorenzo Pirola colpisce di testa sugli sviluppi di un corner: traversa, pallone sulla schiena di Maignan e autogol del portiere. Il difensore salva poi sulla linea una conclusione di Cissé. Al 49', dopo un errore di De Winter, arriva il raddoppio dell'Olympiacos. Il Milan sembra ormai spacciato.

Hutchinson cambia tutto: rimonta completata in quindici minuti

Al 56' Hutchinson salta tre avversari e accorcia le distanze con uno splendido sinistro. È la scintilla della rimonta. L'inglese serve quindi Cissé, che pareggia di testa, e Pulisic, autore della rete del sorpasso con una girata al volo. Al 70' il Milan conduce 3-2. Nel finale Moreira firma il definitivo 4-2 in contropiede. Una vittoria fondamentale che rilancia i rossoneri nella corsa ai playoff europei.