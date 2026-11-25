Dopo l’esperienza nella FIFA U-15 World Cup & Festival, andata in scena dal 24 al 30 ottobre in Azerbaigian e conclusa al dodicesimo posto, la Nazionale Under 15 tornerà in campo dal 27 al 29 novembre a Novarello per il consueto appuntamento annuale con il Torneo di Natale. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 66 calciatori, tutti nati nel 2012, con l’unica eccezione dell’attaccante classe 2013 del Genoa, Alessandro Criscito, figlio d’arte di Domenico – 26 presenze e un gol con la Nazionale A – e fratello di Alfredo, anch’egli in forza ai liguri, che compare nell’elenco dei difensori. Sono tre i rappresentanti dell'Inter: il portiere Piero Maria Galliera, il difensore Francesco Mathis Ventura e il centrocampista Maicol Lugaro.