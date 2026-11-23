L'Inter ha pubblicato sul proprio sito ufficiale i risultati relativi alle partiet del settore giovanile. Spicca la vittoria nel derby d'Italia del campionato Primavera 1, con le reti di Kukulis e Grisoni, che ha ridato la vetta della classifica ai nerazzurri. Questa la lista completa dei risultati:

UNDER 20 Sabato 21 novembre, ore 13:00 - Campionato, 11ª giornata: Inter-Juventus 2-0 Reti: 40' Kukulis, 90' Grisoni

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 21 novembre, ore 14:00 - Campionato, 8ª giornata: Como 1907-Inter 0-2 Reti: 43’ Saragoni, 49' Ciurleo

UNDER 18 Domenica 22 novembre, ore 13:00 - Campionato, 12ª giornata: Torino-Inter 0-0 Reti: - UNDER 17 Domenica 22 novembre, ore 15:00 - Campionato, 11ª giornata: Mantova-Inter 1-4 Reti: 9’ Ferri, 15’ Autorete, 20’ Penta, 72’ Serantoni

UNDER 16 Domenica 22 novembre, ore 15:00 - Campionato, 10ª giornata: Hellas Verona-Inter 2-2 Reti: 15 e 41' rig. Giovannoni

UNDER 15 Domenica 22 novembre, ore 11:30 - Campionato, 10ª giornata: Hellas Verona-Inter 1-1 Reti: 61' Di Meco

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 22 novembre, ore 13:00 - Campionato, 9ª giornata: Parma-Inter 2-4 Reti: 2’ 1t Molinari, 4’ 1t e 14’ 1t Sasselli, 12’ 1t Giovannini