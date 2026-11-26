Il successo contro il Genoa sarebbe fondamentale per non perdere il contatto con la vetta perché davanti corrono forte. Come evidenzia Opta, l'Inter è imbattuta nelle ultime 14 sfide di Serie A contro i rossoblu. Tra le squadre attualmente nel massimo campionato italiano, solo contro l'Atalanta, i nerazzurri vantano una striscia aperta senza sconfitte più lunga (16).