Reduce da trentatré presenze condite da tre gol e sei assist con la maglia dell'Inter U18 al suo primo anno in Italia, Hugo Humanes, centrocampista classe 2007 scuola Real Madrid, ha avuto un buon primo impatto sul campionato Primavera 1. Trovando la sua prima gioia venerdì pomeriggio, a Interello, in occasione del 3-3 pirotecnico contro i pari categoria del Cesena: "E' solo l'inizio", ha scritto lo spagnolo sul suo profilo Instagram.