Sarà la storica cornice dell'Arena Civica Gianni Brera di Milano a ospitare la Supercoppa italiana Primavera tra Inter e Cagliari, in programma martedì 26 agosto 2025, con calcio d'inizio alle ore 18.30. Per l'occasione, la Lega Serie A, in accordo con il club nerazzurro, ha stabilito che l'ingresso per il pubblico al match sarà gratuito.