In attesa del match di domani tra Inter e Cagliari Primavera per la gara di Supercoppa di categoria, il presidente della Lega Calcio, Ezio Maria Simonelli ha annunciato la novità che farà da protagonista nella sfida tra nerazzurri e rossoblu.

"Domani avremo la Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari e testeremo il Var a chiamata, un altro strumento di trasparenza", ha detto con fierezza il numero uno della Lega Calcio a 'Radio Anch'io lo sport' in onda su Rai Radio 1.