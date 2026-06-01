﻿Hakan Safi, che ha avuto un impatto significativo sul processo elettorale del Fenerbahçe annunciando la sua candidatura alla presidenza del club, avrebbe raggiunto un accordo con due giocatori della Nazionale turca facendone così uno dei perni della sua campagna elettorale: "Abbiamo raggiunto un accordo con due giocatori della nazionale e li annunceremo presto". Secondo il quotidiano Fotospor, i nomi dei protagonisti di questo ambizioso progetto, che ha suscitato grande entusiasmo all'interno del club, sarebbero quelli di Hakan Çalhanoğlu, il capitano di fama mondiale della nazionale turca, e di Can Uzun, giovane promessa considerata una delle maggiori promesse del calcio europeo.

Occhio al miglior portiere della Ligue 1 francese

Il nome del centrocampista dell'Inter è stato individuato come elemento ideale per sopperire alla mancanza di un giocatore di spicco e di un centrocampista creativo nella squadra. D'altra parte, si pensa che Hakan Safi, che ha respinto l'ipotesi Ederson vicino al Manchester United, abbia aggiunto alla sua lista di priorità anche Berke Özer, eletto miglior portiere della stagione nella Liga francese.