Manca poco all'inizio ufficiale delle ferie per Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro, come riporta oggi il Corriere dello Sport, è vicino a rinnovare ufficialmente il contratto con il club di via della Liberazione fino al 2028, con un'opzione a favore del club fino al 2029. Ci sarà anche una gratificazione economica, Chivu salirà fino a un ingaggio attorno ai 4 milioni di euro a stagione più i bonus.

Chivu-Inter, gli obiettivi per il prossimo anno

In particolare, però, per il tecnico sarà importante poter avere a disposizione una rosa ancora più competitiva rispetto a quella che quest'anno ha già permesso di centrare il Double, la doppia vittoria di Scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione. L'obiettivo è infatti quello di difendere con successo il tricolore appena conquistato e tornare in alto anche in campo internazionale.

Chivu-Inter, estate al telefono

Chivu ha già espresso la volontà di passare del tempo con la famiglia durante le vacanze, quello che il compito dell'allenatore dell'Inter sottrae durante l'anno, ma anche in vacanza attenderà novità al telefono. Il primo passo sarà proprio il rinnovo di contratto (manca solo l'ultimo appuntamento) poi si comincerà sul serio a pensare alla stagione che verrà.