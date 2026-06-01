Ancora da scrivere il futuro del difensore brasiliano Carlos Augusto, non ancora certo di rimanere all'Inter anche nella prossima stagione. Dopo la fine del campionato, infatti, l'idea del giocatore era quella di partire, deluso dalla mancata convocazione di Carlo Ancelotti per il Mondiale con la Seleçao. Ma secondo Sky Sport, in questo momento la sua posizione si è decisamente ammorbidita, dopo che Cristian Chivu gli ha fatto capire di considerarlo ancora parte del suo progetto.

Summit a breve per capire il futuro

Dopo giorni di riflessione, ora il giocatore brasiliano arrivato a Milano dal Monza è disposto a parlare con l'Inter del proprio futuro. Già durante questo mese, le parti si siederanno ad un tavolo per iniziare a valutare i margini per un prolungamento del contratto.