Manuel Akanji è tra i giocatori che si è presentato in zona mista a San Gallo per parlare dopo l'amichevole vinta per 4-1 dalla Svizzera di Murat Yakin nel test disputato contro la Giordania, debuttante nella fase finale di una Coppa del Mondo. Partita contraddistinta da un episodio alquanto curioso: sul finire del match, a risultato ormai acquisito, un violento acquazzone si è abbattuto sulla città elvetica, imponendo all'arbitro la sospensione del match. Si era all'87esimo minuto, la gente aveva iniziato a lasciare lo stadio coi giocatori usciti a salutare i tifosi, quando è stata annunciata la decisione di completare l'incontro disputando gli ultimi tre minuti.

Akanji: "Dobbiamo essere pronti il 13 giugno".

Il difensore dell'Inter ha raccontato nel dopopartita alla SRF: "Anche l'arbitro ci ha detto che la partita era già finita. I giocatori si erano già cambiati e alcuni avevano già iniziato a mangiare. Poi ci hanno detto che se non fossimo tornati in campo, la partita non sarebbe stata valida. Quindi siamo dovuti tornare in campo per quei due o tre minuti e mezzo. Ricordo che l'anno scorso, alla Coppa del Mondo per club, ci furono diverse interruzioni a causa del maltempo. Quindi, chissà, magari potrebbe succedere di nuovo". Per poi esprimere il suo pensiero sullo stato di forma del gruppo: "Non credo che siamo ancora nelle condizioni ideali, conterà però esserlo il 13 giugno. Oggi penso sia stato un buon test per noi", ovvero nel giorno del debutto della Nati nella competizione. L'ha vissuta forse peggio il centrocampista del Pisa Michael Aebischer che sempre alla SRF ha raccontato: "Ero quasi sotto la doccia. All'improvviso qualcuno arriva e mi dice: 'Devi uscire ancora per tre minuti'. Non mi era mai successo prima".