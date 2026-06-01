Parola a Marco Palestra. Dal centro tecnico di Coverciano, l'esterno dell'Atalanta, reduce da una strepitosa annata col Cagliari e al centro delle chiacchiere di mercato con l'Inter in prima fila nei discorsi, parla a due giorni dalla partita amichevole contro il Lussemburgo non solo dei prossimi impegni con gli Azzurri ma inevitabilmente di quelli che sono i suoi propositi per il futuro. Futuro che Palestra fa capire di essere stimolato ad affrontare senza alcun timore di approdare in una grande squadra: "Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto''.

L'obiettivo? Arrivare sempre più in alto

Il suo exploit è merito anche del Cagliari, squadra che non manca di ringraziare: "'Ringrazio il Cagliari e il tecnico Fabio Pisacane per questa prima stagione da titolare in Serie A. Ora sono concentrato sui due impegni azzurri importanti per il ranking e perché l'Italia deve ripartire, per la prossima stagione chiedo di crescere e migliorare sempre di più e lottare per obiettivi sempre più alti''. C'è anche il racconto della sua evoluzione a livello tattico: "Il cambio di ruolo, la mia fortuna, lo devo al mio allenatore nell’U16 dell’Atalanta Marco Fioretto e l’altro passaggio fondamentale nella mia giovane carriera è stata la stagione nell’Under 23 perché - continua - è là che ho cominciato a conoscere il calcio dei professionisti…".