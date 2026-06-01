Un'occasione speciale per riunirsi al termine di una stagione trionfale e condividere la propria passione per i colori nerazzurri: gli Inter Club di Como e Lecco hanno organizzato una giornata indimenticabile, radunando i numerosi iscritti dei club locali ad Appiano Gentile giovedì 28 maggio. I presenti hanno vissuto momenti memorabili, culminati con l'incontro con la Legend nerazzurra Francesco Toldo: i soci sono stati protagonisti di un meet&greet eslcusivo con lo storico portiere e di una sessione dedicata di foto e autografi, condividendo con lui storie, memorie e il proprio amore per l'Inter.