Un'occasione speciale per riunirsi al termine di una stagione trionfale e condividere la propria passione per i colori nerazzurri: gli Inter Club di Como e Lecco hanno organizzato una giornata indimenticabile, radunando i numerosi iscritti dei club locali ad Appiano Gentile giovedì 28 maggio. I presenti hanno vissuto momenti memorabili, culminati con l'incontro con la Legend nerazzurra Francesco Toldo: i soci sono stati protagonisti di un meet&greet eslcusivo con lo storico portiere e di una sessione dedicata di foto e autografi, condividendo con lui storie, memorie e il proprio amore per l'Inter.

Sezione: News / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 15:26 / Fonte: Inter.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.