Spazio agli ultimi aggiornamenti di calciomercato nel video mattutino sul canale Youtube di FcInterNews. Arriva una novità importante nel weekend su Solet, difensore dell'Udinese in cima alla lista dei desideri dell'Inter per la difesa.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.