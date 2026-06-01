I fratelli Esposito si spendono come testimonial per il camp estivo della Voluntas Brescia, la società nella quale sono cresciuti calcisticamente e della quale Francesco Pio e Sebastiano sono diventati successivamente proprietari. Nello specifico, la Esposito band mette la faccia per promuovere il loro camp estivo omonimo, che si svolgerà dall'otto giugno al 10 luglio sui campi della squadra presso il centro sportivo San Filippo della città lombarda, tramite un reel pubblicato dalla Voluntas sui propri profili social.