Oumar Solet è ora libero da pendenze giudiziarie. E' arrivata ieri la notizia dell'archiviazione, da parte del Tribunale di Udine, dell'accusa di violenza sessuale dopo la denuncia presentata nel maggio 2025 da una donna, a seguito di una serata trascorsa da parte del calciatore con alcuni amici e poi conclusasi nell'abitazione del calciatore.

Solet-Inter, ora la trattativa può decollare

Come ricorda Tuttosport, la trattativa per portare Solet all'Inter si era fermata di fronte a tale pendenza, esattamente come si era fermato l'interesse per Gudmundsson anni fa, per i medesimi motivi (l'islandese è stato poi scagionato allo stesso modo). Ora l'affare può proseguire, dando seguito ai discorsi già intavolati da Piero Ausilio e dall'agente Gordon Stipic.

Solet-Inter, formula e spesa

L'Udinese ha già deciso che sarà proprio Solet il giocatore sacrificato per questa estate, anche perché il calciatore ha rifiutato la proposta di rinnovo. I friulani hanno anche accettato l'eventuale formula del prestito con obbligo di riscatto e valutano il cartellino 25 milioni. L'Inter ha invece accordato al giocatore un quadriennale da 2,4 milioni netti a stagione. L'acquisto da parte dei nerazzurri è previsto a prescindere dal futuro di Bisseck, visto che il reparto perderà Acerbi e Darmian. Si allontana quindi la possibile alternativa al francese, ovvero il bosniaco Muharemovic: la trattativa si è complicata anche per quel famoso 50% sulla rivendita che il Sassuolo deve alla Juventus.