Grande serata per la Nazionale di Capo Verde, l'arcipelago che godrà per la prima volta del palcoscenico dei Mondiali. La Nazionale africana gioca una grande partita superando per 3-0 la Serbia nella prima amichevole di preparazione per il torneo giocata a Lisbona. Il CT serbo Veljko Paunović ha schierato una formazione variegata, composta in gran parte da giocatori che indossavano per la prima volta la maglia della nazionale, tra i quali anche Filip Stankovic, portiere del Venezia di scuola Inter, che probabilmente non ricorderà con particolare piacere questo suo battesimo con la maglia delle Aquile pur non avendo particolari colpe sui gol subiti (male il milanista Strahinja Pavlovic, uccellato da Ryan Mendes in occasione del gol dell'1-0). 

Per Aleksandar 66 minuti con poca gloria

Titolare ieri anche il fratello Aleksandar Stankovic, in realtà apparso piuttosto evanescente come tutto il centrocampo serbo: il centrocampista nell'ultimo anno al Brugge e al centro delle discussioni di mercato in casa Inter è stato sostituito dopo 67 minuti da Jan-Carlo Simic. 

Sezione: News / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 12:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.