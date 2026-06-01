Non sono cambiate le volontà del Como riguardo al futuro di Nico Paz. Il fantasista argentino convocato dalla propria nazionale per i prossimi Mondiali, infatti, sta aspettando la decisione del Real Madrid riguardo alla clausola di riacquisto che le merengues possono esercitare in estate (o anche in quella dell'anno prossimo) secondo gli accordi presi con i lariani.

Nico Paz, il Como ha fiducia nella permanenza

Secondo Tuttosport "qualcosa si saprà dopo il 7 giugno, dopo le elezioni al Real Madrid. Secondo indiscrezioni, non sarebbe così scontato che in caso di panchina affidata a José Mourinho, Paz automaticamente andrebbe al Real. Al Como, se non ottimisti, sono quantomeno fiduciosi di avere delle chances affinché il giocatore possa rimanere in azzurro almeno un altro anno".

Nico Paz, la convinzione di Fabregas

Sta in ogni caso scemando, ogni giorno di più, la possibilità che in questo discorso si possa inserire l'Inter, che ha nei desiderata Nico Paz, ma che potrebbe avere un ruolo solo nel caso in cui il Real Madrid dovesse prendere il giocatore per fare cassa. Cesc Fabregas, allenatore del Como, si è detto convinto che il giocatore non vestirà di nerazzurro nel prossimo anno.