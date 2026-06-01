Nelle scorse ore Ibrahima Konaté ha scosso l'ambiente del Liverpool annunciando quello che comunque era già nell'aria: il suo addio ai Reds per fine contratto. Nessun rinnovo con il club inglese, nonostante l'ottimismo delle settimane precedenti, e neanche l'addio di Arne Slot gli ha fatto cambiare idea, posto che come si mormora la sua decisione sia stata influenzata anche da qualche dissidio interno allo spogliatoio. Fatto sta che il centrale parigino ora è libero di firmare per qualsiasi altro club e naturalmente l'interesse intorno al 27enne francese abbonda. Anche l'Inter si sarebbe fatta avanti volentieri se dopo un sondaggio con l'entourage non avesse ascoltato richieste economiche ad oggi impossibili da soddisfare. Impossibili per i nerazzurri, non per altre società, soprattutto arabe, dove offrire stipendi da 8 cifre non sarebbe e non è mai stato un problema.

Ecco dunque che, in attesa che una big d'Europa muova passi concreti con argomeenti finanziari convincenti, a farsi avanti per Konaté siano già stati due club sauditi: l'Al Hittihad e l'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi avrebbero già contattato gli agenti del difensore per capire com'è la situazione e se fosse aperto a un'esperienza extra europea. Chiaramente, se il giocatore accettasse di lasciare il Vecchio Continente sarebbe complicato opporsi alla forza economica di due club sauditi che si fanno concorrenza. Altrimenti, se le ambizioni di Konaté fossero ancora più sportive che economiche, chissà che anche l'Inter non possa tornare a sperare.