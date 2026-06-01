Questa settimana entra definitivamente nel vivo la preparazione della Nazionale francese per i Mondiali del 2026. La squadra di Didier Deschamps è infatti attesa dal primo test di avvicinamento in vista della kermesse nordamericana: i Bleus affronteranno infatti la Costa d'Avorio in un'importante amichevole internazionale in programma giovedì 4 giugno alle 21:10 allo Stade de La Beaujoire di Nantes. Sarà l'occasione per vedere da avversari i due nerazzurri Marcus Thuram sul fronte francese e Ange-Yoan Bonny su quello ivoriano.