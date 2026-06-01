Questa settimana entra definitivamente nel vivo la preparazione della Nazionale francese per i Mondiali del 2026. La squadra di Didier Deschamps è infatti attesa dal primo test di avvicinamento in vista della kermesse nordamericana: i Bleus affronteranno infatti la Costa d'Avorio in un'importante amichevole internazionale in programma giovedì 4 giugno alle 21:10 allo Stade de La Beaujoire di Nantes. Sarà l'occasione per vedere da avversari i due nerazzurri Marcus Thuram sul fronte francese e Ange-Yoan Bonny su quello ivoriano. 

Sezione: News / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 13:06
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.