Curtis Jones ha salutato ieri Arne Slot, ormai ex allenatore del Liverpool, con un messaggio postato sulla propria pagina Instagram. "Grazie per tutto quello che hai fatto per il Liverpool, ti auguro il meglio", le parole utilizzate dal centrocampista dei Reds a corredo di una foto che lo vede uscire dal campo e abbracciare il tecnico.

Jones-Inter, c'è un accordo di massima

Jones è in attesa di capire se il suo futuro è lontano da Liverpool, come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport. Il giocatore è da tempo nel mirino dell'Inter e c'è già stato un contatto tra i dirigenti delle due società. C'è di più: "Jones ha già raggiunto un accordo di massima con la dirigenza nerazzurra. A un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe muoversi per 25 milioni e firmare fino al 2030".

Jones-Inter, accordo tra i club ancora da trovare

Va però trovato un accordo tra Inter e Liverpool per il centrocampista inglese e secondo quanto emerso tra domanda e offerta ci sarebbe ancora moltissima distanza. Per Jones, specifica la rosea, quella con i nerazzurri sarebbe la prima esperienza lontano da casa.