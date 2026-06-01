Ospite del programma di Radio RAI 'Radio Anch'io - Sport', il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi torna sulla storica qualificazione in Champions League della squadra lariana: "È stato definito miracolo sportivo, ma non sono d'accordo. Il miracolo non si fonda sulla qualità sulla competenza, sul sacrificio, sul lavoro duro, sulla cultura. Invece noi abbiamo fatto tutto questo. Cesc Fabregas ha nascosto un po' le carte durante la stagione, in realtà a gennaio ci siamo detti che si poteva fare, che avevamo una grande occasione. Non avevamo l'assillo di dovercela fare per forza, però sapevamo che poteva essere l'anno giusto e così è stato".
Como si dice Scudetto?
Lo scudetto nel giro di un paio d'anni sarebbe un altro miracolo, ma per il momento Ludi preferisce andare coi piedi di piombo. "Per ora è una parola ancora impronunciabile. Per poter competere per vincere bisogna fare un altro grossissimo step. Lo scudetto è qualcosa di impensabile al momento, così come lo era la Champions un anno fa. Lavoreremo per migliorare, è quello che ci chiede la proprietà e che motiva Cesc quotidianamente".
Paz trovata in riva al lago
Inevitabile parlare di quello che sarà il futuro della stellina dei biancoazzurri, l'argentino Nico Paz: "Sono sempre un po' in difficoltà quando si parla di Nico perché non dipende da noi. Noi siamo gente che lavora su ciò che può controllare: la volontà del Real Madrid non possiamo controllarla. Proveremo a parlare col Real, perché dal nostro punto di vista giocare con la stessa maglia in un contesto come la Champions non può far altro che far crescere il giocatore in maniera organica, funzionale e valorizzante. Speriamo che questo elemento possa bastare al Real e magari lasciarlo un'altra stagione sportiva. Nico si trova benissimo qui e anche questa volontà può giocare a nostro favore. Per quanto riguarda Da Cunha, immagino possa ricevere delle offerte, ma lui è il nostro capitano, è una bussola emotiva quotidiana. Ha fatto tutto il percorso dalla Serie B alla Champions League, è un giocatori dai valori identificanti del Como e quindi è imprescindibile. Da Cunha non è sul mercato, ripartiremo da lui e stiamo già parlando di estensione del contratto".
Mercato? Ancora presto
Si parla anche di possibili innesti, come quello dell'ex Primavera Inter Lorenzo Pirola che può essere il sostituto di Diego Carlos. "Pirola è sicuramente un buon giocatore, lo conosciamo da tempo. In questo momento, però, i nomi sono relativi, posso garantire che non c'è alcuna trattativa in essere. La situazione di Diego Carlos, ora tornato in Turchia al suo club di appartenenza, è sotto osservazione; stiamo discutendo con Marc-Oliver Kempf per il rinnovo. Stiamo vagliando diverse situazioni".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 14:28 Solet-Inter, la trattativa decolla. Dentro anche un Under 23 nell'affare?
- 14:16 Pazzini e la 'follia' di Lucio: "Ecco qual era il suo modo per riscaldarsi"
- 14:02 Aveva annunciato l'addio al Sassuolo, intanto i neroverdi riscattano Muric
- 13:48 Quote Serie A '26-'27, Inter sempre favorita. Staccate Napoli, Milan e Juve
- 13:34 Lautaro chiude alla grande: è lui il Betsson Player of the Month di maggio
- 13:20 Dimarco lancia 'Cabeza', il mini video-game di Dimash32
- 13:06 Thuram contro Bonny: giovedì sera test Francia-Costa d'Avorio a Nantes
- 12:52 Brobbey: "Dumfries ragazzo eccezionale, per me è come un fratello"
- 12:39 Austria, Arnautovic saluta la Nazionale: "Non cambierò idea come Messi"
- 12:25 Serbia travolta da Capo Verde a Lisbona: non bene i fratelli Stankovic
- 12:10 L'incredibile racconto di Ranocchia: "M'Vila portò una pistola ad Appiano"
- 12:00 videoGIGANTESCA novità su SOLET, VIA LIBERA per l'INTER! IMPREVISTO per JONES? E su PALESTRA tutti...
- 11:50 Safi: "Fenerbahçe, ho l'accordo con due nazionali". Uno è Calhanoglu?
- 11:41 Ludi: "Giocare la Champions col Como può far crescere ancora Nico Paz"
- 11:27 Svizzera-Giordania è finita, anzi no. Akanji: "Alcuni stavano mangiando"
- 11:12 videoVoluntas Brescia, i fratelli Esposito testimonial per un giorno
- 10:58 Lautaro sbarca a Kansas City: sui social il suo stato d'animo
- 10:45 Mondiale per Club 2029, il PSG libera un posto dal ranking: l'Inter c'è
- 10:33 Konaté parametro zero, due club sauditi pronti a farsi avanti
- 10:20 CdS - Provedel, tra Bologna e Inter spunta il terzo incomodo
- 10:07 GdS - Jones-Inter, accordo di massima sulla durata del contratto
- 09:53 Corsera - Nazionale, con Malagò sarà Mancini o Conte. Abete punta su Inzaghi
- 09:39 TS - Como ottimista: Paz può restare ancora per un anno
- 09:25 TS - Bisseck al Bayern? Ndicka nel mirino dell'Inter: la situazione
- 09:11 Palestra bambino nei ricordi dei vecchi dirigenti: "Già allora si vedeva che..."
- 08:57 CdS - Rinnovo Chivu, manca l'ultimo appuntamento. E poi il tecnico...
- 08:43 CdS - Inter, Jones o Koné: ne arriva uno solo. Le valutazioni del club
- 08:33 TS - Solet-Inter, ora la trattativa può decollare: formula e spesa
- 08:20 GdS - Difesa Inter, proposti Alaba e Maguire. Ma gli obiettivi sono altri
- 08:11 CdS - "Dibu" Martinez torna nei radar dell'Inter: voci sul futuro dall'Inghilterra
- 08:00 GdS - Palestra primo obiettivo di Chivu: azzurri in pressing. Lo staff tecnico è convinto che...
- 00:00 Giugno cruciale. Inter, non fallire questa missione
- 23:45 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:30 Luis Henrique affida i suoi diritti d'immagine all'agenzia Press FC
- 23:15 Tardelli duro con la Juve: "Come fai a lasciar andare giocatori come Bremer..."
- 23:00 U18, si è chiusa la regular season: Inter qualificata alla Final Four
- 22:45 Como, Fabregas: "Con Nico Paz rapporto speciale, c'è fiducia reciproca"
- 22:30 Inter, offerto Kepa ma non scalda: Provedel in pole. Frattesi verso l'addio"
- 22:15 Romano: "Konaté, offerte dalla Saudi Pro League". Inter al momento defilata
- 22:00 Buon 31 maggio interisti: a chi è precipitato e poi risalito
- 21:45 PSG, Marquinhos: "La seconda Champions è leggendaria"
- 21:30 Stellini, che bordate a De Bruyne: "Non mi ha trasmesso entusiasmo di essere a Napoli"
- 21:15 Monza, la pres. Crampsie: "Obiettivo Champions League in 4-5 anni"
- 21:00 Trevisani: "Juve? Vincere il campionato è difficile con questa Inter"
- 20:45 GdS - Sogno Palestra, ecco perché è la prima scelta del mercato dell'Inter
- 20:30 UEFA, svelata la top 11 dell'ultima edizione della Champions League
- 20:15 Bergomi: "Lautaro, che visione. Nico Paz perfetto per l'Inter, Dimarco come Brehme"
- 20:00 Sebastiano Esposito nel mirino della Lazio: l'Inter osserva con attenzione
- 19:45 Polonia sconfitta dall'Ucraina in amichevole: Zielinski in campo un tempo
- 19:30 Mondiale per Club 2029, il Paris Saint-Germain regala un posto all'Europa
- 19:07 Nazionale, rebus commissario tecnico: spunta un altro nome
- 18:50 Konaté lascia il Liverpool quest'estate: il comunicato dei Reds
- 18:35 Jones ringrazia Slot: "Ti auguro il meglio per il futuro"
- 18:20 Solet pallino d'Ausilio. E c'è da monitorare la situazione Bisseck
- 18:05 I tasselli mancanti per una grande Inter. Palestra, Jones e non solo
- 17:50 Polonia in campo contro l'Ucraina: Zielinski guida la mediana di Urban
- 17:37 Kieft promuove Dumfries al Real Madrid: "Lo farei senza esitazione"
- 17:22 PSG, la gioia di Hakimi: "Non è facile vincere due volte di fila la Champions"
- 17:08 Conceiçao: "La Juventus vuole tornare a vincere, non succede da troppo"
- 16:54 Svizzera in scioltezza sulla Giordania, Akanji in campo per 60 minuti
- 16:39 Blind: "Timber difensore moderno. Ma come terzino destro c'è Dumfries"
- 16:25 Koné valutato 50 milioni: l'Inter lo monitora con attenzione. Ma Gasp...
- 16:10 Turchia, Montella: "Sono un sognatore e ho dei grandi obiettivi"
- 15:58 Reminder della FIGC al Milan: "Ricordatevi l'iscrizione al campionato"
- 15:48 Baturina: "Avete visto da soli come si è adatto Sucic all'Inter"
- 15:34 Romano: "Solet-Inter, i nerazzurri hanno una carta in più. Su Maguire..."
- 15:19 Ranocchia: "Inter strutturata, resterà ai vertici per tanto tempo ancora"
- 15:05 UNDER 20, IL PAGELLONE - Stagione da montagne russe per i giovani nerazzurri
- 14:50 Paesi Bassi, Dumfries già carico per il Mondiale: "Let's go"
- 14:36 Svizzera impegnata in amichevole con la Giordania: Akanji titolare