Dopo aver festeggiato con l'Inter la vittoria di due trofei, per Lautaro Martinez è il momento di indossare la maglia dell'Argentina è affrontare l'impegno più importante della stagione: il Mondiale. C'è una Coppa del Mondo da difendere, quella conquistata in Qatar, e l'attaccante ha tutte le intenzioni di fare la differenza, decisamente più rispetto all'ultima edizione quando un problema alla caviglia gli impedì di esprimersi al meglio. Concentrato, sorridente e tirato a lucido, Lautaro si è presentato nelle scorse ore nel ritiro dell'Albiceleste a Kansas City, per iniziare a lavorare in vista dell'apertura delle danze il 17 giugno contro l'Algeria, sempre nello stato del Missouri.

Intanto, il capitano dell'Inter ha voluto documentare con un video, postato su Instagram, il suo arrivo a Kansas City, commentando con un semplice "Ilusion", che riassume tutto l'entusiasmo per l'inizio di questa avventura.