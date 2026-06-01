Curtis Jones e Manu Koné non giocheranno insieme nell'Inter. Ne arriverà uno solo, in nerazzurro, secondo l'ipotesi formulata oggi dal Corriere dello Sport. Lo spazio in mezzo al campo, infatti, non è molto. Lo spostamento di Diouf nel settore esterni "libera" un posto tra i sette centrocampisti della stagione appena conclusa, ma Mkhitaryan dovrebbe alla fine rinnovare e di ritorno ad Appiano c'è Aleksandar Stankovic, per quanto iscrivibile alle liste come elemento del vivaio.
Jones-Koné, serve un investimento forte
C'è una questione di spesa, in cima a tutto. Un anno fa, si legge sul quotidiano, Inter e Roma si erano accordate per 35 milioni di euro più bonus sul cartellino del centrocampista francese. Affare sfumato e oggi i giallorossi ne chiedono 50. Ma l'Inter non vuole farsi tirare per la corda, sapendo che nella Capitale devono chiudere delle cessioni entro il 30 giugno. In realtà anche per Jones il Liverpool sta sparando alto, chiedendo 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. La scadenza contrattuale nel giugno 2027, infatti, non influenza i Reds: in Inghilterra sono abituati a pensare poco alle date di termine dei contratti, in termini di valutazione.
Jones-Koné, valutazioni in corso
In ogni caso il canale è aperto e in casa Inter, ovviamente, si stanno facendo anche riflessioni di carattere tecnico. Koné non è un costruttore di gioco, ha piedi meno raffinati rispetto a Jones, ma ha quelle caratteristiche che al momento mancano nella mediana nerazzurra. Ed è il motivo dietro all'assalto della scorsa estate, poi sfumato. Ad oggi, però, l'inglese sembra in vantaggio rispetto al giocatore della Roma.
Autore: Antonio Di Chiara
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