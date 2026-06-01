Brian Brobbey, attaccante del Sunderland e della Nazionale dei Paesi Bassi, ha stretto una bella amicizia con diversi compagni Oranje. Nel corso di un'intervista rilasciata a Voetbal International, Brobbey ha rivelato che Denzel Dumfries è il giocatore col quale parla più spesso: "Denzel è una persona fantastica, un ragazzo eccezionale. Ridiamo molto insieme, ma abbiamo anche conversazioni serie. Ad esempio, dopo la mia stagione all'Ajax mi disse che avrei dovuto iniziare a lavorare con qualcuno, con Patrick Woerst".

È speciale che Denzel faccia questo per me

Brobbey fa riferimento a un personal trainer che, attraverso la sua azienda, aiuta diversi calciatori di alto livello, principalmente a migliorare la loro vista. "Ho imparato da lui perché anche Denzel lavora con lui. Denzel è un po' come un fratello maggiore per me, quindi lo ascolto. È così che cerca di aiutarmi. È davvero speciale, sì, che lo faccia per me". Brobbey analizza anche quello che sarà il girone dei Mondiali dei Paesi Bassi: "Penso sarà difficile. I giapponesi corrono sempre molto, quindi dobbiamo essere concentrati fin dall'inizio. E quel caldo, mamma mia! Sarà una bella sfida, a dire il vero. Ma penso che abbiamo un'ottima squadra, con tanti grandi nomi. Spero che tutto questo si concretizzi in campo. Poi credo che potremo arrivare molto lontano e sorprendere tutti. Cosa intendo per sorprendere? Spero di essere lì con la coppa in mano, dopotutto; chi non spera di essere lì con la coppa in mano?”.