L'arrivo di Oumar Solet potrebbe non essere l'unico movimento di mercato tentato dall'Inter per il reparto arretrato, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport. Tra i difensori centrali, infatti, andranno via a parametro zero Francesco Acerbi e Matteo Darmian, mentre Stefan De Vrij è in bilico: gli verrà proposto un rinnovo con un ingaggio al ribasso rispetto all'attuale contratto da 3,8 milioni a stagione). Se poi dovesse partire anche un titolare, le cose cambierebbero ancora.

Bisseck, c'è l'interesse del Bayern Monaco

"I rumors principali ruotano attorno a Yann Bisseck - si legge -. Il 25enne tedesco recentemente ha cambiato agente, finendo nella scuderia di Giovanni Branchini, da sempre vicino al Bayern Monaco, club campione di Germania che in estate vorrà rivedere il proprio pacchetto arretrato. È in uscita l’ex napoletano Kim e Bisseck sarebbe uno degli obiettivi principali del Bayern. Anzi, secondo la testata tedesca, ci sarebbero già stati dei contatti esplorativi con l’entourage del difensore". Sevono però dai 40 milioni in su, per un giocatore acquistato nel 2023 per 7.2 milioni dai danesi dell’Aarhus e oggi è a bilancio per 3.7.

Bisseck via? Ndicka nel mirino

"Se fosse venduto Bisseck, l'Inter inevitabilmente dovrebbe andare a prendere un difensore di spessore e nei contatti avuti con la Roma per capire il prezzo di Koné, è emerso anche il nome di Evan Ndicka. Il centrale ivoriano è mancino, dunque non sarebbe il sostituto di Bisseck, ma il suo arrivo ripoterebbe Akanji sul centrodestra". Il tutto "con Carlos Augusto e Frattesi che rimangono giocatori graditi al club giallorosso, in trattative però eventualmente da scorporare e portare avanti a luglio".