Il mondo dello sport festeggia l'80esimo anniversario della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato una folta rappresentanza di atleti olimpici e paralimpici per celebrare insieme l'importante anniversario nella serata di martedì 2 giugno. Piazza del Quirinale, arricchita per l'occasione dall'illuminazione Tricolore del palazzo sullo sfondo, ospiterà l'evento 'I Volti della Repubblica', nel corso del quale verranno ripercorsi ottanta anni di storia con la partecipazione di artisti del mondo della musica, danza, teatro e cinema e con i campioni dello sport italiano. Tra gli atleti olimpici, guidati dal Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, ci saranno grandissimi protagonisti dello sport nazionale qualii Arianna Fontana, Federica Brignone, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Arianna Errigo, Vito Dell'Aquila, Filippo Ganna e Diana Bacosi.

Saranno presenti anche numerosi campioni del passato. Tra questi i calciatori Giuseppe Bergomi, Marco Tardelli e Alessandro Del Piero, protagonisti dei trionfi azzurri ai Mondiali del 1982 e del 2006 seguiti da vicino da due predecessori del Presidente Mattarella; attesi anche Jury Chechi, Anzhelika Savrayuk, Manuela Di Centa, Fabio Meraldi, Filippo Magnini, Massimiliano Rosolino, Maurizio Damilano, Gabriella Dorio, Stefano Tilli, Giuseppe Gibilisco, Diego Nargiso e Andrea Lo Cicero.