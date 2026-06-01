I prossimi Mondiali di calcio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico saranno l'ultima grande competizione con la maglia della Nazionale austriaca per Marko Arnautovic. L'ex attaccante dell'Inter oggi in forza alla Stella Rossa Belgrado ha annunciato infatti l'intenzione di lasciare i Burschen al termine della kermesse nordamericana: "Ho raggiunto tutto ciò che si poteva raggiungere con la Nazionale e penso che sia il momento giusto per ritirarmi, quando si arriva all'apice. Ho partecipato a tre Campionati Europei, ma voglio concludere la mia carriera ai Mondiali. Questo è il mio desiderio e così sarà", ha dichiarato Arna.

Indietro non si torna

La sua decisione è irreversibile, non ci saranno ripensamenti come quelli di Lionel Messi e Manuel Neuer: "Forse potrei lasciare che i ragazzi si facciano strada nelle qualificazioni, e poi entrare come riserva per il torneo finale", spiega sorridendo per poi aggiungere: "Ma no, seriamente, è finita. La storia è conclusa. Ho preso la mia decisione e non si torna indietro".