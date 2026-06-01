Vedere Marquimnhos sollevare al cielo la Champions League non ha solo riaperto unaa ferita nel cuore dei tifosi interisti. All'atto pratico, ha liberato un posto nel ranking delle squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club, nel 2029. I parigini, infatti, erano già qualificati di diritto alla competizione per la vittoria della scorsa stagione e di conseguenza non è stato occupato un altro posto dalla vincente del trofeo, visto che è la stessa. Una buona notizia per i club che mirano a qualificarsi a un torneo che, al di là delle problematiche logistiche e tempistiche, garantisce ricavi importanti per le casse. Tra questi l'Inter, che dall'edizione di giugno scorso ha incassato premi per 31,4 milioni (oltre 100 milioni per il Chelsea che ha vinto), è quasi certa di essere ancora protagonista fra tre anni. Basterà, in tal senso, un discreto percorso nella prossimaa edizione della Champions League per spazzare via ogni minimo dubbio.

Nello specifico, spiega Calcio e Finanza, i posti per le squadre europee al Mondiale per Club sono così suddivisi: quattro per i vincitori della Champions League nelle quattro edizioni precedenti, otto sulla base di un ranking che tiene in considerazione i risultati in Champions nelle ultime quattro stagioni (con massimo due club per Federazione). Vincendo la massima competizione europea per club per due edizioni, il PSG ha aperto così l’ingresso a un altro club tramite il ranking, portando i posti da otto a nove.

Di seguito la classifica attuale:

1) Arsenal – 110 punti

2) PSG – 107 punti (già qualificata per aver vinto la Champions 2024/25)

3) Bayern Monaco – 93 punti

4) Barcellona – 92 punti

5) Liverpool – 78 punti

6) Inter – 76 punti

7) Real Madrid – 75 punti

8) Atletico Madrid – 75 punti

9) Borussia Dortmund – 58 punti

10) Bayer Leverkusen – 57 punti

11) Sporting Lisbona – 56 punti

12) Manchester City – 48 punti

13) Atalanta – 46 punti

14) Aston Villa – 43 punti

15) Brugge – 43 punti

16) Juventus – 43 punti

17) Benfica – 41 punti

18) PSV – 38 punti

19) Monaco – 37 punti

20) Tottenham – 35 punti