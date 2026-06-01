Le elezioni federali del 22 giugno dovrebbero segnare il punto di svolta per quel che riguarda il futuro della panchina della nazionale. Giovanni Malagò è favorito per vincere e diventare il nuovo presidente della Federcalcio, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Nel caso in cui dovesse vincere l'ex numero uno dello sport italiano, ad oggi i principali indiziati per il posto di allenatore sarebbero Roberto Mancini e Antonio Conte. Lontana l'ipotesi Guardiola: dovrebbe prendersi un anno di pausa dopo il decennio al Manchester City.

Mancini e Conte in corsa per la nazionale

"Tutti gli indizi per la panchina portano a Mancini e Conte, che in Nazionale ci sono stati - si legge sul Corriere della Sera -. Il contratto con l’Al Sadd, con cui ha festeggiato la vittoria nel campionato qatariota, non sarebbe un ostacolo visto che il Mancio è intenzionato a rescindere l’accordo. Prendere Antonio, che ha già divorziato dal Napoli, non è facile per molti motivi: l’ingaggio di almeno 5 milioni netti e la difficoltà del tecnico a impegnarsi per un lungo periodo, fino al Mondiale del 2030".

Nazionale, ipotesi Inzaghi con Abete presidente

In compenso, "con Abete lo scenario cambierebbe. L’ex presidente federale sceglierà sicuramente un italiano ma non Mancini, perché considera ancora traumatico il divorzio che si è consumato nell’estate del 2023. Il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Simone Inzaghi ma potrebbero tornare in gioco Claudio Ranieri, magari come dt, o Stefano Pioli".