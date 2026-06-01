Il terzo incomodo è dietro l'angolo. Da rimpiazzato tra i pali della Lazio, Ivan Provedel si trova sorprendentemente al centro del mercato. Oltre all'Inter, che lo ha individuato come potenziale e affidabile vice a Josep Martinez, anche il Bologna è pronto a offrirfli un posto in squadra, probabilmente da titolare. La corsa a due potrebbe però presto diventare una corsa a tre, come evidenzia stamattina il Corriere dello Sport. Qualora riuscisse a cedere David De Gea, che pur essendo ancora molto valido, a 35 anni guadagna troppo per le casse viola, la Fiorentina potrebbe farsi avanti proprio per il classe '94 della Lazio e dargli il posto nell'undici titolare.

Insomma, per un portiere che da punto di riferimento si trova superato da un collega più giovane tra i pali biancocelesti, non è male che ben tre club di Serie A, con le rispettive ambizioni, siano pronti a offrirgli un ingaggio. Nella sua testa sicuramente vorrebbe giocare titolare e a Bologna e Firenze potrebbe, ma l'idea di giocare in una grande squadra e avere le sue possibilità a questo livello sicuramente non lo lascia indifferente. A tutto ciò poi bisogna aggiungere che, avendo ancora un anno di contratto, serve un accordo con la Lazio per il trasferimento.