Con il calciomercato praticamente appena cominciato, visti i campionati da poco terminati e la stagione chiusa ufficialmente dalla finale di Champions League, attorno all'Inter cominciano a girare diversi nomi di elementi proposti alla società nerazzurra per la campagna di rafforzamento.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane tanti procuratori si sono affacciato in sede o hanno preso contatto con il direttore sportivo, Piero Ausilio, nel tentativo di proporre i propri giocatori. E' noto, per esempio, che l'Inter sia sulle tracce di un difensore centrale, se non addirittura due: dipende dall'eventuale partenza di Bisseck. E' così che ai campioni d'Italia sono stati proposti due nomi di alto profilo internazionale.

Difesa Inter, proposti Alaba e Maguire

Uno è quello di David Alaba, 33 anni, austriaco, che ha appena salutato il Real Madrid in scadenza di contratto. L'altro è quello di Harry Maguire, che di anni ne ha 32 e si è ritrovato (come tutto il Manchester United) dopo l'arrivo in corsa sulla panchina dei Red Devils di Carrick. Alaba, tra l'altro, sarà al Mondiale con l'Austria, mentre Maguire non figura tra i convocati dell'Inghilterra.

Difesa Inter, i veri obiettivi

Ragioni anagrafiche e di stipendio faranno comunque sì che nessuno dei due approdi all'Inter. L'idea di Oaktree è ringiovanire, fare investimenti a medio-lungo termine ed è per questo che l'obiettivo principale oggi è Oumar Solet, valutazione attorno ai 25 milioni raggiungibile attraverso la cessione di un Under 23. Più sfumata la posizione di N'Dicka, anche se piace molto a Chivu e può fare da ricambio sia per Bastoni che come perno centrale in difesa.