Mettersi alle spalle la debacle dei playoff Mondiali e cercare di costruire un nuovo ciclo, partendo dai giovani. Questo è l’obiettivo dell’Italia “sperimentale” che scenderà in campo mercoledì sera per un'amichevole contro il Lussemburgo con Silvio Baldini come CT in attesa della nomina del nuovo tecnico. Una vittoria importante anche in chiave ranking, nonostante dell’ultima uscita ci siano solo quattro reduci. Per i betting analyst di 888sport avanti gli Azzurri a 1,60, sale a 4,00 il pareggio come nell’ultimo prececedente del 2014, con la prima volta lussemburghese offerta a 5,75. Per i bookie sarà partita chiusa, con l’Under avanti a 1,78 sull’Over visto a 1,98. Il risultato più frequente nei nove scontri diretti è lo 0-2, offerto questa volta 6,50, mentre sale a 7,50 il secondo 1-1 consecutivo.

Dei convocati di mister Baldini solo Pio Esposito ha trovato il gol in Nazionale. Proprio il bomber dell’Inter guiderà l’attacco azzurro ed è in pole tra i marcatori, a quota 2,50 su Snai, stessa quota di Francesco Camarda, il giovane centravanti di proprietà del Milan, alla prima chiamata tra i “grandi”. Sale invece a 2,75 il gioiello del Borussia Dortmund Samuele Inacio, fresco di primo gol in Bundesliga. Tra i padroni di casa occhi puntati sulla coppia Favasuli-Muratovic, offerta rispettivamente a 4,50 e 5 volte la posta.