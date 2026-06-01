Tornato a trascinare come solo lui sa il gruppo nerazzurro nel momento in cui c'era da lanciare lo sprint per la conquista di Scudetto e Coppa Italia, Lautaro Martinez è stato scelto dai tifosi nerazzurri come Betsson Sport Player of the Month di maggio! Il capitano è stato votato attraverso i canali social del Club. Un mese indimenticabile per il numero dieci nerazzurro, che ha sollevato al cielo due trofei oltre ad aver vinto per la seconda volta nella sua carriera la classifica marcatori della Serie A, coronando un'altra stagione trionfale con la maglia dell'Inter.

Un ritorno da capitano vero

Il Toro è rientrato dall'infortunio giusto in tempo per servire a Mkhitaryan l'assist del 2-0 nella partita scudetto contro il Parma, per poi timbrare due volte in tre giorni all'Olimpico contro la Lazio, segnando il gol del definitivo 2-0 in finale di Coppa Italia. Un ritorno da vero capitano, decisivo nel momento cruciale, e il miglior modo di chiudere un'annata di livello assoluto.