La Serie A 2025/206 si è appena conclusa e i tifosi e gli addetti ai lavori sono già proiettati verso la stagione 2026/2027, così come i bookmakers. In attesa che il mercato faccia il suo corso e che vada a ridefinire le gerarchie, ecco quali sono i rapporti di forza in vista del prossimo torneo. Per Bgame è sempre l’Inter la principale accreditata a vincere la Serie A. L’operatore quota i neocampioni d'Italia 1.90. Dietro c’è il trio formato da Napoli, Milan e Juventus a 6.00. Più staccata a 10.00 la Roma nonostante il terzo posto di quest’anno.

È ancora presto per l'exploit del Como

Ancor più dietro il Como, che dopo aver chiuso a sorpresa al quarto posto in classifica è quotato a 50.00. A parimerito c’è l’Atalanta mentre a 100.00 c’è il duo formato da Bologna e Lazio, che quest’anno non giocheranno in Europa. La Fiorentina reduce da una salvezza ottenuta con più di qualche affanno è bancata a 200.00. Tra le altre proposte ci sono Sassuolo, Torino e Udinese a 300.00. Chiudono il quadro delle candidate alla vittoria della Serie A il Cagliari, il Genoa e il Parma a 500.00.