Si parla di aneddoti curiosi legati a giocatori dell'Inter nell'evento di Sport Mediaset a Riccione e allora anche Giampaolo Pazzini si diletta nello sbloccare un ricordo sul difensore brasiliano Lucio: "Faceva i contrasti col muro per riscaldarsi. Prima delle partite prendeva un pallone, lo appiccicava al muro e dava delle legnate di destro e sinistro. Tutti gli altri compagni erano piegati dal ridere, lui diceva che così testava la tenuta del ginocchio".