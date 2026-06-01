Si parla di aneddoti curiosi legati a giocatori dell'Inter nell'evento di Sport Mediaset a Riccione e allora anche Giampaolo Pazzini si diletta nello sbloccare un ricordo sul difensore brasiliano Lucio: "Faceva i contrasti col muro per riscaldarsi. Prima delle partite prendeva un pallone, lo appiccicava al muro e dava delle legnate di destro e sinistro. Tutti gli altri compagni erano piegati dal ridere, lui diceva che così testava la tenuta del ginocchio". 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 01 giugno 2026 alle 14:16
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.