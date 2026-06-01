Marco Palestra è l'obiettivo numero uno di Cristian Chivu per rinforzare l'Inter. Oggi La Gazzetta dello Sport dedica l'articolo principale nelle pagine sui nerazzurri all'inseguimento, da parte dei campioni d'Italia, al gioiellino dell'Atalanta.

Inter, Palestra è il primo obiettivo

"È vero - si legge - che serve un navigato portiere di riserva, che in difesa bisognerà aggiungere un paio di centrali, che in mezzo è necessaria una mezzala capace di accendersi e, più in là, si cercherà anche una sorpresa alla voce trequarti/punte, ma l'atalantino viene prima di tutti gli altri. Almeno così ha deliberato Cristian Chivu, che ha affrontato l'argomento in un paio di riunioni al decimo piano di viale della Liberazione, accanto alla stanza del presidente".

Palestra, pressing dei (ner)azzurri

Nel frattempo su Instagram è spuntata un'immagine dal ritiro della nazionale in cui si vedono Pio Esposito e Palestra, talenti dall'età molto simile (tre mesi di differenza) mentre parlano tra di loro. L'esterno della Dea ha già ricevuto attestati di stima dal mondo interista, alla fine della sfida col Cagliari mentre abbracciava Chivu ("Sei proprio forte...", gli ha detto il tecnico), ma anche da parte dei compagni in azzurro durante la preparazione dei playoff mondiali. "In ballo ci sono tanti denari e l'Atalanta, che ha aperto totalmente alla possibilità di sedersi appena possibile attorno a un tavolo, non cambierà le proprie abitudini - si legge ancora -: anche se non c'è più una netta opposizione alla controparte, come quella mostrata un anno fa quando l'oggetto in vetrina era Lookman, non si faranno sconti e non si accetteranno contropartite come Frattesi. Tutte le parti ripetono che nessun prezzo è stato ancora fatto, ma la valutazione può sfondare i 40 milioni e tendere ai 50".

Palestra, cosa pensa lo staff

Tatticamente, all'Inter sono convinti che Palestra possa far vedere ancora tanto di più e non solo nel ruolo abituale. "Lo staff di Chivu, che studia da un po' le performance di Palestra, sia statistiche che aerobiche, pensa di poter portare il giocatore in una terra sconosciuta: la potenza e il passo sono da ala più offensiva, moderna, da tridente, e non solo da laterale a perdifiato nel 3-5-2 - si legge ancora sulla rosea -. Non sarebbe solo un replicante di Dumfries, anche se nel breve potrebbe prenderne le consegne: la clausola da 25 per Denzel, che scade assieme al Mondiale, non lascia tranquilli".