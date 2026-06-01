Dopo Alexander Manninger, un altro incidente stradale risulta tragicamente fatale ad un ex protagonista della Serie A: Marios Oikonomou non ce l'ha fatta. L'ex difensore greco, visto in Italia con diverse squadre, tra le quali Bologna, Cagliari, Spal e Sampdoria, era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale il 23 maggio scorso. Oikonomou si è spento dopo otto giorni all'ospedale di Giannina, la città di cui era originario. Aveva solo 33 anni.

Fatale lo scontro con un'auto mentre guidava il suo scooter

Oikonomou, che aveva collezionato anche sei presenze con la maglia della sua Nazionale, si trovava in terapia intensiva da sabato scorso, quando era stato trasportato in codice rosso dopo che - alla guida del suo scooter - si era scontrato con un'auto che stava tentando un'inversione di marcia in una via centrale di Giannina. Nell'impatto, l'ex difensore aveva riportato gravi lesioni alla testa che avevano subito fatto temere il peggio. Operato d'urgenza con un intervento di craniectomia decompressiva all'Ospedale Universitario di Giannina, è rimasto in terapia intensiva per diversi giorni. Poi il decesso, avvenuto nella tarda mattinata di oggi.